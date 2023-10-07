Авиакомпания Air Astana сообщила, что в связи с нестабильной ситуацией в Израиле запланированный по расписанию рейс восьмого октября выполнят при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион. Все последующие рейсы в Тель-Авив приостановлены.
— Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив до дополнительного уведомления. Пассажирам, которые ранее приобрели билеты и теперь желают отменить свои поездки в связи с текущей обстановкой, авиакомпания предлагает полный возврат билетов по месту приобретения, — говорится в сообщении.
Обновление: спустя три часа стало известно, что выполнение рейса восьмого октября не является возможным. Напомним, утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа.