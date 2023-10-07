Палестинское исламистские движение ХАМАС начало «военную операцию» против Израиля, передаёт Informburo.kz. С утра по израильским позициям выпустили более 5 000 ракет и снарядов, сообщает alqassam.ps. ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев. Кроме того, по его словам, Израиль отклонил предложения по обмену пленными. Ад-Дейф призвал исламское сопротивление в Ливане, Ираке, Сирии и Ливане поддержать ХАМАС. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа и объявила о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Об этом говорится в заявлении военных.
— ЦАХАЛ атакует объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа. В Иерусалиме и районе Шефалы сработала тревога. ЦАХАЛ будет защищать жителей государства Израиль, террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену, – сказано в заявлении.
Израильские СМИ сообщили также, что Израиль официально объявит о войне на заседании кабинета министров, назначенном на 13.00 седьмого октября. Массированный обстрел Израиля начался в семь часов утра по местному времени (10 часов по времени Астаны). По последним данным, в результате ракетного обстрела территории страны по меньшей мере пять человек погибли, более 100 получили ранения различной степени тяжести.