— Установлено, что предприимчивые соседи срезали растения и сушили их. Все изъятые вещества направлены на экспертизу. Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений», — рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Обыск хозяйственной постройки жителя Уральска 1962 года рождения провели борцы с наркопреступностью. Там они обнаружили 38 зелёных кустов со специфическим запахом, бумажные свёртки с веществом и семенами, газовый пистолет и патрон. Заглянули правоохранители и в хозяйственную постройку соседа — мужчины 1967 года рождения. У него изъяли 35 зелёных кустов со специфическим запахом и газетный свёрток с веществом.Дружным соседям грозит от крупного штрафа до двух лет заключения.