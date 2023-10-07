В «Казтелерадио» предупредили о приостановке вещания. 18 и 19 октября с 9 до 17 часов на радиотелевизионной станции «Кок-Тобе» в Алматы проведут работы. В это время будут недоступны для вещания теле и радио каналы:
Qazaqstan, Qazsport, Balapan, Хабар, Хабар HD, Хабар 24, ЕЛ АРНА, 7 Канал, Atameken Business , Мир, Первый канал Евразия, КТК, НТК, 31 канал, Almaty, СТВ , HIT TV, MUZZONE TV, Жетісу, Той Думан, Atameken Business, MUNARA TV,Qazsport, Balapan, Хабар,Jibek joly, Astana TV, QAZAQ Radiosy, SHALQAR Radiosy, Classic Radiosy, Европа плюс Казахстан, Русское радио Азия, Радио NS, Ретро FM Qazaqstan, Жулдыз FM,Авторадио Казахстан, Народное радио, Радио ДАЧА, Love radio, Energy FM,LUX FM, Эльдорадо Алматы, Radio City, Radio MONTE CARLO, Той Думан радиосы, Orda FM, Beu FM, Business FM.
Также на сайте национального оператора сообщается о проведении работ на оборудовании спутникового, цифрового и аналогового телерадиовещания. Они пройдут 18 октября с 3 до 17 часов.