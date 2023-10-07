Необычный судебный процесс завершился в Бостандыкском районном суде Алматы. Мужчина требовал бывшую сожительницу, с которой они растили совместного ребёнка, вернуть попугая, клетку птицы и подставку. В пресс-службе суда сообщили, что согласно материалам дела, после расставания мужчина и женщина договорились, что попугай временно поживёт с последней. А потом переедет в жильё мужчины.
— Однако вскоре ответчик отказалась отдавать истцу попугая. В период совместного проживания истец приобрёл попугая александрийской породы. Из пояснений продавца следует, что попугая приобрели не для подарка дочери, поскольку для малолетнего ребёнка птица представляет опасность в силу своего размера и необходимости за ним ухода взрослого человека, — рассказали в суде.
Суд иск мужчины удовлетворил и пернатый должен отправится к нему. Решение суда не вступило в законную силу. Ранее издание ORDA писало, что по словам женщины, попугая Гришу подарили дочери на день рождения. Девочка научила его разговаривать. Более того, в семье также есть волнистый попугай и той-путель, но отсудить у бывшей сожительницы мужчина решил только Гришу.