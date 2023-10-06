По данным «Казгидромета», днём седьмого октября на юге и юго-востоке ЗКО прогнозируется гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +12..+14 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +17..+19 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.