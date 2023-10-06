Одно из самых ожидаемых астрономических событий года произойдёт 14 октября. Но увидят его не все. Повезёт жителям нескольких американских штатов, Мексики и Бразилии. Они своими глазами увидят «огненное кольцо». Однако NASA будет вести прямую трансляцию для всех жителей планеты.

Затмение в виде кольца наступает, когда Луна, проходя между Землёй и Солнцем, уменьшается в размерах и больше не может полностью закрыть дневное светило.

Следующее кольцевое затмение произойдёт второго октября в 2024 году и увидеть его смогут только над Чили и Аргентиной. А лунное затмение 28 октября 2023 года станет вторым затмением в этом сезоне.