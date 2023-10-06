Хэдлайнерами мероприятия выступили такие мировые звезды педагогики, как новатор в сфере образования и победитель премии Global Teacher Prize 2021 года Кейшиа Торп, обладатель премии Innovative Researcher of the Year Ранжит Дисале, признанный в 2022 году журналом TIME «Инновационным педагогом года» Акаш Патель.

Кейшиа Торп выразила свою поддержку и уважение учителям Казахстана в её проникновенной речи.

«Учителя ежедневно находятся на передовой, работая во благо учеников, инноваций и воспитания будущих лидеров общества. Без учителей, педагогов, не сможет существовать ни одна профессия», – подчеркнула Торп. Она акцентировала внимание на критической роли учителей как «двигателей» изменений и «строителей» будущего, требуя уважения со стороны студентов, родителей и правительственных структур.

Кейшиа Торп выразила своё восхищение усилиями казахстанских учителей, отметив: «За прошедшие 2 дня мы имели возможность обменяться мыслями со многими учителями и осознали, что здешние учителя применяют блестящие практики, благодаря которым их ученики успешно проявляют себя». Она призвала местных педагогов продолжать свою «феноменальную работу», подчеркивая их роль в формировании «образования будущего и учеников новой эры».

В свою очередь, Акаш Патель, подчеркнул ключевую роль образования в построении мира и гуманизма.

«Я поражен гостеприимством казахского народа, улыбчивости и открытости детей, поэтому я хотел бы, чтобы учителя Казахстана продолжали быть носителями ценностей мира и гуманизма», – выразил свои впечатления Акаш Патель. Он высоко оценил многоязычность и внедрение учителями Казахстана ценностей мира и разнообразия в умы следующего поколения.

Патель акцентировал внимание на критической важности учителей в современном мире, считая их «строителями нации» и носителями ценностей гуманизма. «Организация таких мероприятий как «Nobel Fest» и «Саммит учителей» не только собирает воедино лучших учителей с разных стран, но и подчеркивает значимость роли учителей и демонстрирует, что работа, которую мы делаем, меняет общества и нации», – поделился он своими размышлениями.

Ранжит Дисале также выразил свое восхищение казахстанскими учителями и организованными в стране мероприятиями в рамках «Nobel Fest».

«Я очень ценю, что в Казахстане реализуются такие инициативы как «Саммит», которые демонстрируют уважение и подчеркивают ценность учительской профессии, их вклад в развитие общества», – отметил Ранжит Дисале, акцентируя внимание на неоценимой роли педагогов в развитии детей и всего общества в целом.

Дисале подчеркнул невероятную работу, которую проделывают учителя Казахстана, и выразил надежду, что они будут «продолжать стимулировать детей к новым свершениям, оставаться эмпатичными и сохранять фокус на «взращивании» хороших людей, личностей».

Церемония посадки деревьев в «Аллее учителей мира» стала символом уважения и признания учителей со всего мира, демонстрируя важность и ценность их работы в формировании будущего глобального сообщества.



Справочно:

Nobel Fest — международная EdTech платформа. Главная цель фестиваля - вдохновить казахстанцев на образование, науку и инновации. Nobel Fest ежегодно собирает 500 000 участников и 500 университетов из 100 стран, распространяя идею о роли всестороннего образования в долгосрочном развитии и формировании лучшего будущего.

Миссию Нобелевского фестиваля по развитию образования, науки и инноваций широко поддерживают отечественные и международные организации, в их числе Генеральный партнер фестиваля - Общественный фонд «Altyn Qyran Foundation», Генеральный образовательный партнер - ключевой университет Центральной Азии "Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова", Стратегические партнеры - самый влиятельный бизнес клуб Казахстана YPO Kazakhstan, а также университет нового формата Qamalladin University, Официальный партнер - образовательная компания Platonus, сеть кинотеатров Kinopark, компания BI Group, BI Education, партнер сессий - Атырауский университет нефти и газа им. С.Утебаева.

В числе генеральных медиа партнеров: Halyk Uni Media, ведущие медиа-агентство Казахстана - Qamalladin media, прогрессивное издание о людях и проектах в Центральной Азии - WeProject, Halyk Uni Media, онлайн-платформа Skillbox, официальным рекламным партнером выступает компания - MYD.