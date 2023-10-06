Авария произошла около 10 часов шестого октября на трассе Самара — Шымкент, вблизи села Акжар Хромтауского района. На дороге столкнулись прицеп грузового Volvo и Hyundai Accent.
— После отсоединения сцепной системы прицеп отклонился от движения большегруза и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомашиной Hyundai. За рулём Volvo находился гражданин Кыргызстана, который ехал в Россию, — рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
35-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия. Ещё один пассажир и водитель пострадали, их доставили в больницу. Похожая авария произошла в марте на трассе Уральск — Атырау.  Тогда отцепился прицеп «ГАЗели», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry. Погибли трое.