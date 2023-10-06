Букмекерская контора Tennisi.kz главным фаворитом на эту награду считает Лионеля Месси. Коэффициент Tennisi.kz на победу аргентинца составляет 1,15.

Второй фаворит по котировкам – норвежец Эрлинг Холанд, на которого Tennisi выставили коэффициент 5. В этом году Холанд выиграл с «Манчестер Сити» английскую премьер-лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров, а еще был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА.

На то, что обладателем «Золотого мяча» станет француз Килиан Мбаппе, Tennisi.kz предлагают коэффициент 45, а на бельгийца Кевина де Брюйне и испанца Родри – 50.

Вручение «Золотого мяча» пройдет в театре Шатле в Париже. Это будет 67-я по счету церемония, но впервые France Football вручит приз по итогам сезона, а не по итогам календарного года. Всего на награду номинированы 30 футболистов.

