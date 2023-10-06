— Нужно выработать привычку не тратить в моменте, а накапливать. Современное общество нацелено на потребление. Покупать новый iPhone за полтора миллиона тенге, мне кажется, не совсем правильно. Поэтому, если есть излишек, его нужно инвестировать, положить на депозит, на образовательный счёт. Чтобы потом наши дети имели лучшую жизнь. С пенсионными накоплениями то же самое: не нужно тратить всё в моменте, надо думать о старости. Мы, как молодое поколение должны задумываться о тех, кто сейчас выходит на пенсию, — посоветовал Тимур Сулейменов.Новый яблочный гаджет продают в Казахстане за полтора миллиона тенге. Такой же телефон в США можно купить за 899 долларов — чуть более 420 тысяч тенге.
