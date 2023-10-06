В редакцию обратились жители дома №23 на улице Белинского. Ресторан, расположенный около дома, использует тот же мусорный контейнер, что и жильцы.
— Каждые выходные такая ситуация. Мусора в будние дни меньше. Но когда у ресторана мероприятия проходят, вот такая история и с мусором, и с их септиком. Удивляюсь, почему питейное заведение не обязуют поставить отдельные контейнеры для мусора. Во всех кафе огороженные территории ведь стоят, — жалуется жительница дома Антонина.
После обращения через eGov приехали специалисты «Спецавтобазы» (занимаются вывозом мусора) и убрали завалы. Но вскоре контейнер и территория вокруг него вновь заполнились отходами. Антонине же пришёл ответ от отдела ЖКХ, что в связи с плотностью района поставить дополнительный контейнер не представляется возможным. Но «ресторан был предупрежден». За разъяснением мы обратились так же в отдел ЖКХ. Там обещали принять меры. Лина ОЙЛОВА