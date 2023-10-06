Смертельная авария произошла пятого октября на дороге Кайынды — Саты. В полиции сообщали, что 47-летний водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗом. В аварии погибла 36-летняя женщина. Изначально сообщалось о шести госпитализированных. Позже в пресс-службе акимата области информировали о 34 пострадавших. Госпитализировали 12 человек, девять из которых отвезли в Алматы. Состояние всех пациентов оценивается как средней степени тяжести. Расследование ведётся по части третьей статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека». Водитель автобуса водворён в изолятор временного содержания.