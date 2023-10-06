Председатель избирательной комиссии по ЗКО Гайса Капаков рассказал об итогах выдвижения кандидатов в акимы районов. Выборы пройдут пятого ноября. Жители трёх районов (Таскалинского, Бокейординского и Каратобинского) смогут выбрать своего акима.
— Выдвинуты 16 кандидатов, из них пятеро из политических партий (AMANAT, НПК, «Ак жол») и 11 самовыдвиженцы. Наибольшее количество кандидатов в Бокейординском районе, на место акима претендуют семеро человек. В Каратобинском и Таскалинском районах соответственно трое и шестеро кандидатов. Самому молодому кандидату 27 лет, самому возрастному — 56 лет. Все выдвиженцы — мужчины, — рассказал Гайса Капаков.
Он подчеркнул, что из кандидатов, 11 являются работниками госучреждений, трое — представители коммерческих структур, один — бюджетной сферы и один временно не работает. На пятое октября установили соответствие пяти кандидатов, зарегистрировались лишь трое.