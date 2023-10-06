По информации отдела предпринимательства Уральска, в эти выходные с 9:00 до 13:00 состоятся сельскохозяйственные ярмарки:

7 октября – по улице Ихсанова;

8 октября – в посёлке Зачаганск, улица Жангир хан, 31/2.

Для участия приглашают предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жители города.

К слову, на прошлой неделе полюбившаяся многим уральцам ярмарка проходила только по одному адресу, что вызвало недовольство со стороны горожан. В субботу ранним утром жители и предприниматели собрались по улице Ихсанова, не зная, что ярмарка здесь проходить не будет.