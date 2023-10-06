Редакция «МГ» продолжает цикл материалов об общежитиях города. Ранее мы показали, как живут люди, прославившиеся на весь город тем, что устроили под окнами свалку. И как выглядит общежитие в аварийном здании 30-х годов. Рассказали о доме, где никогда не было газа и горячей воды. Как можно жить дружно с одним туалетом на 12 комнат. Показали два корпуса одного общежития, которые выглядят совсем по-разному. И жизнь общежития для работников бывшей швейной фабрики имени Клары Цеткин. Рассказали о жительнице Уральска, которая живет в общежитии, которое строила.

Сегодня мы покажем общежитие №69/1 на улице Покатилова. Его для своих сотрудников строило «Акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД «ЗЕНИТ» (это название завод получил после перестройки — прим. автора). Это именно тот бывший «Машиностроительный завод имени К.Е. Ворошилова», который во время блокады Ленинграда эвакуировали в Уральск. Во время войны там работали старики, женщины и дети 14 лет, так как сильная часть населения отправилась на фронт. Кстати, 11 сентября 1941 года заводчане считают датой второго рождения завода на новой родине — казахстанской земле Приуралья.

Кроме торпед и мин, в годы войны завод выпускал для фронта корабельные компрессоры, взрыватели, фосфорно-кальциевые патроны, индукционные ударные приборы, авиационные снаряды и другое необходимое оборудование. Только до конца 1941 года фронту направили около 28,5 тысяч взрывателей, 4 000 патронов и несколько тысяч приборов для авиации.

Послевоенное время

Послевоенные годы завод начал активно выстраивать инфраструктуру. Строились первые многоквартирные двух и трёхэтажки. А в середине 1950-х годов с выпуском силикатного кирпича — первые в городе девятиэтажки. Организовывались детские сады и ясли, ввелась в строй подшефная школа №3 и библиотека. Позже заводчане возвели стадион на 10 тысяч зрителей, сейчас он носит имя Петра Атояна. Также построили широкоформатный кинотеатр «Аврора», спортивный зал школы №3, заводской тир и Дворец культуры и техники со спортивным и зрительным залами, к которому затем пристроили бассейн. А также поликлиника и больница, комплекс технического училища с общежитием, крупная котельная на газе, отапливавшая не только завод, но и весь заводской посёлок.

Фото из книги завода «Зенит»

Ресторан из кинотеатра

Людмила Махорина работает на заводе с 1972 года. По её словам, помимо многоквартирных общежитий при заводе было пять детских садов, школа, больница, дворец культуры, кинотеатр, а также подсобное хозяйство. Оно обеспечивало продуктами не только учебные заведения, но и трёхэтажную столовую. Однако во время перестройки объекты культуры и общежития приватизировали. Поэтому вместо первого широкоформатного кинотеатра мы наблюдаем ресторан. А из пяти детских садов функционирует только один. Остальные ушли под библиотеку, организацию и жилой дом.

Людмила Махорина

— Мы единственные в Казахстане награждены боевым ордером отечественной войны первой степени. В послевоенное время началась стройка инфраструктуры. Пётр Атоян говорил, что в первую очередь людям нужно жильё, садики, школа, кинотеатр, стадион. Кстати, женщины по сей день работают машинистами крана, на маленьких станках. И во вредном цеху тоже есть женщины. Вот такие храбрые они у нас, — говорит Людмила Махорина.

Жительница общежития Ольга проработала на заводе 30 лет. Она была крановщиком в литейном цеху и часто трудилась в три смены. Затем перевелась на склад. Жильё она получила, когда вышла замуж. Так как дети были разнополые, ей досталось двухкомнатное помещение.

— Если не ошибаюсь, общежитие построили в 1961 году. У нас в парадной стояли коляски и сидел вахтёр. Всегда была чистота и порядок, везде были ковры. Готовили все в общей кухне. И туалет тоже был общественный, два на весь этаж. У меня комната была примерно 23 квадрата. По началу я жила на первом этаже, потом уже подняли выше. Это всё нам давал завод, профсоюз, я хорошо работала и как-то быстро получила. Трудилась в литейном цеху, мы лили детали всякие, много чего делали, это ещё до кораблей. Жили мы тут все как одна семья. Дети мои сейчас в городе живут, приходят сюда в гости. У меня уже и правнуки есть, — рассказывает Ольга.

Дядя Миша (так и представился мужчина) тоже работал на заводе. Пришёл он туда в 1983 году на должность электромонтёра. По его словам, комнаты давали не только семейным, но и одиноким людям. В общежитие мужчина заселился в начале 2000-х годов, вахтёра в парадной он уже не застал.

— В феврале будет 40 лет, как я работаю на заводе. Сначала была своя оборонная продукция, а потом перешли на кораблестроение. В советское время около восьми тысяч человек работало. А потом девяностые годы, развал, тяжёлое время было. Но благодаря Валиеву мы остались на плаву, он поднял завод. И мы первые в Казахстане начали выпускать корабли. В общежитии мало заводских осталось. Тогда давали не только малосемейным, но и по нужде, если кому-то жить было негде. В то время на счёт этого проблем не было. Ещё же построили общежития на улице Тайманова и Чагано-набережная — девятиэтажки. Когда я переехал, здесь не было газа, это мы потом сами провели. Так как заводу было тяжело, они даже садики отдали городу, тогда-то и приватизировали общежитие. Но мы бесхозные, выжили благодаря заводу. У нас же отопления и света по месяцам не было. Хорошо, что нам завод помогал. Туалеты у нас общие, два на этаж, душа и горячей воды нет, но у многих стоят бойлеры. Нас осталось то тут три-четыре человека с завода, остальные квартиранты и новенькие. Раньше у нас порядок был, уборку делали, а сейчас молодых не выгонишь. Живу я с женой, дети разъехались, один из сыновей на заводе работает, — говорит мужчина.

Были времена, когда соседи не запирали двери

Другая жительница общежития рассказала, что когда её дом развалился, ей от завода дали комнату. К слову, женщина много лет проработала кладовщиком. Она с улыбкой на лице вспоминала то время, когда соседи даже не запирали двери. Было тихо и спокойно.

— Здесь была хоккейная площадка. Не было такого, что дети сами по себе. В детском саду была круглосуточная группа для тех, кто работал в ночную смену. Можно было и в восемь вечера забрать ребёнка. Если задерживаешься, то продлёнка. Люди же и по три смены работали. Ясельная группа стоила восемь рублей и десять рублей старшая, а круглосуточная — 17 рублей. А теперь эти садики распродали. На заводе ребята станочники получали неплохо. Я на свои 110 рублей спокойно троих детей в садик водила. Магазины возле нас были. В очереди за колбасой в основном стояли, а мясо два рубля на рынке. Тогда обоев не было, обычная побелка с колером, рисунки делали трафаретами. Побелишь, например, в голубой. И кисть винограда голубую нарисуешь или листочки, — рассказывает жительница общежития.

Фото из книги завода «Зенит». Группа детского сада.

В Уральске насчитывается около 20 общежитий и все они нуждаются в капитальном ремонте. У четырёх из них нет формы правления. В среднем здания построены в 1970-1980 годах.

13 общежитий — девятиэтажных (около 2 170 квартир), в шести пятиэтажках примерно 654 квартиры. Не все жители коммуналок могут похвастаться чистотой подъезда, светом в коридорах или рабочим санузлом. Протекающие крыши, затопленные нечистотами подвалы, зловоние, а у кого-то вовсе отсутствует туалет. В таких условиях живут целыми семьями, с детьми и пожилыми родителями. Некоторые – всю жизнь.

Фотографии Ивана Повытчикова