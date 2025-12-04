Спрос вырос на 48% за январь–сентябрь 2025 года.

По итогам трёх кварталов 2025 года автокредитование стало самым быстрорастущим сегментом потребительского рынка, показывает обзор АФК.

Что изменилось:

Спрос на автокредиты вырос на 48 % за январь–сентябрь.

Объёмы выдач новых автокредитов увеличились на 47 % по сравнению с прошлым годом.

Доля автокредитов в общем объёме розничных займов населения выросла с 9,5 % до 12,4 %, а в портфеле — с 13,7 % до 15,9 %.

Автокредит перестал быть «нишевым» — сегодня авто в кредит оформляет каждый второй покупатель на рынке.

Аналитики выделяют сразу несколько факторов, которые сделали автокредитование привлекательным: активные акции автодилеров, расширение программ кредитования, упрощённые схемы оформления, а также растущий спрос на авто для работы — например, в доставке или такси.

Отмечается, что темпы роста уже начали замедляться: в 4 квартале текущего года повлиять на спрос могут повышение ставок, ужесточение условий кредитования и завершение льготных программ.

Однако даже при этих условиях автокредит остаётся ключевым драйвером спроса в секторе розничных займов и — вероятно — будет играть значительную роль и в 2026 году.