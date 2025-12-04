Публичное обсуждение продлится до 29 декабря.

В Казахстане опубликован проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа», предусматривающий запрет на регистрацию пользователей младше 16 лет на большинстве онлайн-платформ.

Согласно проекту, новая статья 10-1 «Особенности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещает регистрацию аккаунтов в соцсетях, видеохостингах и аналогичных сервисах детям до 16 лет. Исключение составляет только регистрация в сервисах мгновенных сообщений.

Проект опубликован на портале «Открытые НПА» 4 декабря 2025 года. Публичное обсуждение продлится до 29 декабря.

Если закон примут, подросткам до 16 лет будет запрещено создавать аккаунты на большинстве онлайн-платформ — это касается как зарубежных соцсетей, так и локальных сервисов.