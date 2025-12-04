На дорогах возможен гололёд.

В пятницу, 5 декабря, в Уральске ожидается облачная погода без осадков. В течение дня — около 0…+1 °C, ночью — до −2…−4 °C. Ветер слабый, видимость хорошая; на дорогах возможен гололёд.

В Актау днем — +6…+8 °C, ночью — около -1…-3 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 6 м\с.

Атырау ждёт облачный день, без существенных осадков и с умеренным ветром. Днём +2…+4 °C, к ночи — около 0…−2 °C.

В Актобе днем температура будет около +1…-2 °C, ночью опустится до -5…-7 °C. Ожидается облачная погода без осадков, в утренние часы возможен гололёд.