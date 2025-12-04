Список социально значимых товаров предлагают увеличь до 33 позиций.

Министерство торговли РК вынесло на обсуждение проект приказа, который предлагает расширить список социально значимых продуктов. Сейчас в перечне 19 товаров, а по новому проекту планируется увеличение до 33 позиций.

В обновлённый список хотят добавить: помидоры, огурцы, яблоки, несколько видов говядины и баранины, мясной фарш, свежую и замороженную рыбу, ультрапастеризованное молоко, сметану, твердый сыр и чёрный чай. Перед принятием решения эти товары будут дополнительно обсуждать с предпринимателями и госорганами.

Зачем расширяют список?

Главная цель — сделать популярные продукты более доступными и стабилизировать цены. Такая мера временная, но она поможет убрать лишних посредников, из-за которых цена на товары растёт, а производителям даст стимул увеличивать объёмы выпуска.

Если товар включён в перечень, производители и импортеры освобождаются от выплат торговым сетям за размещение продукции и бонусов. Это снижает конечную цену для покупателей и позволяет бизнесу направлять сэкономленные деньги на развитие.

Также производители товаров из списка могут получать государственную поддержку: льготные перевозки, фиксированные коммунальные тарифы, доступ к льготным оборотным средствам и другие меры.

Голосование на «Открытые НПА» пройдет до 19 декабря 2025 года.



Предлагаемый перечень социально значимых продовольственных товаров:

1. Мука пшеничная первого сорта

2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)

3. Рожки (весовые)

4. Крупа гречневая (ядрица, весовая)

5. Рис шлифованный (круглозерный, весовой)

6. Картофель

7. Морковь столовая

8. Лук репчатый

9. Капуста белокочанная

10. Помидоры

11. Огурцы

12. Яблоки

13. Сахар белый – сахар-песок

14. Масло подсолнечное

15. Говядина с костями

16. Говядина бескостная

17. Мясной фарш

18. Баранина с костями

19. Конина с костями

20. Рыба свежая или охлажденная (лещ, карась, судак, щука, сазан, рипус)

21. Рыба мороженная (судак, минтай, хек, камбала, скумбрия, сазан)

22. Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные)

23. Куры

24. Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке

25. Молоко ультрапастеризованное, стерилизованное

26. Кефир 2,5% жирности

27. Сметана

28. Творог: 5 – 9 % жирности

29. Сыр твердый

30. Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности без наполнителей и растительных жиров)

31. Яйцо куриное (I категория)

32. Чай черный

33. Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»)



