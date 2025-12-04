Водители просят изменить закон, чтобы они могли работать легально.

3 декабря водители Alphard с иностранными номерами собрались у памятника Двум солдатам. Они говорят, что устали от постоянных штрафов. По их словам, чтобы прокормить семьи, им приходится нелегально таксовать по маршрутам Уральск – Атырау и другим направлениям. В таксопарки их не берут, потому что машины с иностранными номерами там не принимают.

По словам водителей, полиция регулярно штрафует их на 20 тысяч тенге. Если не заплатить на месте, то машину отправят на штрафстоянку. Водители просят изменить закон, чтобы они могли работать легально. Обычно за день они делают один рейс. Клиентов находят через приложения и мессенджеры.

На месте собрания были сотрудники полиции, но они отказались комментировать ситуацию и отправили нас в пресс-службу. Ответа от пресс-службы ДП ЗКО мы так и не получили.

1 декабря в Атырау водители праворульных автомобилей и с иностранными номерами тоже вышли на дорогу в знак протеста.

Напомним, что в Казахстане Закон РК «Об автомобильном транспорте» запрещает работу в такси праворульным авто. Аналогичное подтверждение — недавние заявления властей: с 1 января 2025 года запрещено использовать праворульные машины в качестве такси. В том же законе запрещено использовать для перевозки пассажиров (такси) автомобили, зарегистрированные в иностранном государстве.