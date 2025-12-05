Проект приказа, опубликованный на портале «Открытые НПА», находится на обсуждении до 22 декабря текущего года.

Министерством транспорта РК внесён проект поправок к Правилам допуска автомобильных перевозчиков к осуществлению международных перевозок грузов — документ опубликован на портале «Открытые НПА» и находится на обсуждении до 22 декабря текущего года.

Что предложено изменить:

Упрощается подача заявлений на получение допуска и «карточки допуска» для международных перевозок — часть формальностей предлагается перевести в электронный формат, чтобы ускорить оформление.

Поправки нацелены на устранение административных барьеров и дублирования требований при оформлении перевозок между странами, что должно сделать процедуры более прозрачными и доступными.

По мнению разработчиков, изменения помогут снизить бюрократическую нагрузку на транспортные компании, особенно на тех, кто занимается нерегулярными перевозками. Это может стимулировать развитие логистики и международной торговли, упростив въезд на зарубежные маршруты.

Если проект будет одобрен, новые правила позволят перевозчикам быстрее получать разрешения и снизят административные издержки.