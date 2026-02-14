Сейчас оборудование уже установлено, идут пусковые работы.

Кнопки вызова сигнала для пешеходов установили у ТЦ «Дина», «Атырау», «Тамаша» и «Киви». Чтобы перейти дорогу, нужно нажать кнопку — после этого загорится зелёный свет.

Сейчас оборудование уже установлено, идут пусковые работы. Если система покажет себя эффективно, такие кнопки появятся и в других местах с большим потоком людей.

– В настоящее время кнопки уже установлены, однако ведутся технические работы по их запуску. Если проект будет успешно реализован, планируется установить такие кнопки и в других местах города с большим скоплением людей, – сообщил главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Касым Касаев.

Кнопки позволяют не останавливать транспорт без необходимости, снижают заторы и делают переход безопаснее — особенно для детей, пожилых людей и слабовидящих.