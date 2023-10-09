Чтобы выступить перед казахстанцами, со всего мира съехались лидеры мировой науки — лауреаты Нобелевской премии, обладатели премии «Прорыв» (научный Оскар), исследователи, разработчики, футурологи и другие двигатели прогресса.

Футуролог, входящий в ТОП-3 влиятельных визионеров по инновациям (Wired), автор бестселлера «Технологии против человека» Герд Леонгард поделился своим видением в отношении искусственного интеллекта.

«Эмоции, креативность, эмпатия, проявление сострадания – все это то, что понимает ИИ, но понимает формально, не чувствует. Я хочу, чтобы были такие роботы, которые занимаются рутинной работой, я не хочу, чтобы компьютеры умели сострадать, я не хочу, чтобы компьютеры могли чувствовать, я не хочу, чтобы они были мной. Мы должны разобраться, что делает нас человеком, а что можно поручить роботу», — отметил он.

От роботов к происхождению людей. Профессор-основатель Отделения земных и космических исследований и почётный директор проекта «Origins» Университета Аризоны Лоуренс Краусс порассуждал о том, что из себя представляет человечество в контексте космоса:

«Вселенная была создана не для нас, не для того, чтобы именно мы были здесь. Вселенная является следствием определенной цепочки физических явлений. Мы живем в этой Вселенной, потому что мы приспособлены к проживанию именно в этих условиях. Мы живем благодаря взаимодействию, которое имеет место между звездами, галактиками, вселенными и человеком. Мы являемся лишь стечением обстоятельств».

Гуру Силиконовой долины, один из 100 глобальных мыслителей мира по версии Журнал Foreign Policy Вивек Вадхва выступил на сессии Nobel Fest, чтобы поговорить о будущем:

«У нас будут сенсоры по всему телу, которые будет вести мониторинг нашего состояния перманентно. Внутри тела будут сенсоры, которые будут измерять состояние наших внутренних органов. Данные изменения наступят уже в следующие 10 лет».

Также он дал рекомендации Казахстану:

«Сейчас происходит настоящая революция – почти все бесплатно и на чистой энергии. Эти процессы будут влиять на Казахстан, и поэтому вы должны внедрять инновации очень быстро. Исследования космоса, туристические поездки на Луну - все эти прорывы происходят постоянно и регулярно. Последние 100 лет у нас изобретение за изобретением. Мы живем в величайшие времена», - отметил он.

Во время фестиваля поднималась и историческая тема.

Спикером в этом направлении стал Радик Темиргалиев, член правления научно-образовательного фонда «Аспандау», автор книг: «Ак-Орда. История Казахского ханства», «Эпоха последних батыров», «Казахи и Россия» и «Путь предков».

«Казахские рода и племена - плохо это или хорошо для развития, модернизации Казахстана? С одной стороны, ничего хорошего нет в том, что какие-то решения люди принимают, рукодствуясь родоплеменной солидарностью. Но с другой стороны, любое общественное являние обладает и негативными свойствами, и позитивными характеристиками. Из-за интереса к своему происхождению, из микро-патриотизма рождается большой патриотизм. И в целом это изюминка казахского общества, которая делает нас казахами».

О том, как правильно обучать предпринимателей, рассказал Бен Нельсон, почетный ректор Minerva University:

«Хороший предприниматель – это человек, который будет наблюдать за средой, который будет способен увидеть то, что не видят другие. Предприниматель должен понимать, что возымеет плохой эффект, обладать интуицией, чтобы предвосхитить такую ситуацию. Надо реформировать систему образования. Она должна учить не просто сдавать тесты, а давать навыки, нужные для предпринимателей – движущей силе, драйверам экономики», - отметил.

О там, как меняются требования на рынке труда, рассказала Марина Арефьева, HRD проекта «LERNA» - представителя Skillbox, Geekbrains, SkillFactory в Казахстане.

«Согласно прогнозам, к 2025 году 50% сотрудников должны пройти переквалификацию. Что еще на мой взгляд страшнее - 6% вовсе должны будут поменять свою профессию, то есть полностью сменить свою сферу деятельности. 40% требований к компетенциям будут меняться. И даже если мы выбрали профессию, и она очень актуальна и востребована, то появляется новый феномен, новая парадигма – это срок жизни навыка. Даже если ваша профессия высокотехнологична, навыки, которые вы используете, являются «скоропортящимися». Не говоря уже о таких профессиях, как тагретолог или контекстолог. Через 2,5 года половина всех их знаний становится неактуальной», - сообщила эксперт.

Стоит отметить, что помимо науки гости фестиваля смогли насладиться и искусством. Во время Nobel Fest будет организовано выступление популярного казахстанского пианиста Ratovich.

Справочно:

Nobel Fest — международная EdTech платформа. Главная цель фестиваля - вдохновить казахстанцев на образование, науку и инновации. Nobel Fest ежегодно собирает 500 000 участников и 500 университетов из 100 стран, распространяя идею о роли всестороннего образования в долгосрочном развитии и формировании лучшего будущего.

Миссию Нобелевского фестиваля по развитию образования, науки и инноваций широко поддерживают отечественные и международные организации, в их числе Генеральный партнер фестиваля - Общественный фонд «Altyn Qyran Foundation», Генеральный образовательный партнер - ключевой университет Центральной Азии "Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова", Стратегические партнеры - самый влиятельный бизнес клуб Казахстана YPO Kazakhstan, а также университет нового формата Qamalladin University, Официальный партнер - образовательная компания Platonus, сеть кинотеатров Kinopark, компания BI Group, BI Education, партнер сессий - Атырауский университет нефти и газа им. С.Утебаева.

В числе генеральных медиа партнеров: Halyk Uni Media, ведущие медиа-агентство Казахстана - Qamalladin media, прогрессивное издание о людях и проектах в Центральной Азии - WeProject, Halyk Uni Media, онлайн-платформа Skillbox, официальным рекламным партнером выступает компания - MYD.