За девять месяцев этого года в ЗКО более четырёх тысяч человек привлекли к ответственности по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства».

— За последние три месяца сотрудники природоохранной полиции проводят рейды по контролю за чистотой центральных улиц Уральск. В том числе Самара, Курмангазы и Нурпеисовой, от жителей которых часто поступают жалобы. Выяснилось, что торговцы центрального рынка выбрасывают мусор в контейнеры, предназначенные для жителей города, — рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

В контейнеры попадают испорченные фрукты, рыбные отходы, испорченная рыбная продукция, пустые коробки. Зачастую мусор кладут рядом с контейнерами. За такие правонарушения 79 человек привлекли к административной ответственности.

Санкция статьи предусматривает штраф для физических лиц в размере 20 МРП (69 000 тенге), для малых предпринимателей — 30 МРП (103 500 тенге).