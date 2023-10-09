В октябре прошлого года стало известно, что «Казахская национальная школа для девочек» в Атырау работает без регистрации и разрешения. ТОО зарегистрировано в июне 2022 года с подвидом «образовательной деятельности, требующей лицензирование». В Атырау школа начала работать без лицензии как частная с 1 сентября 2022 года, приняв 117 детей с седьмого класса.

Решением суда 13 июля образовательная деятельность ТОО прекращена. Однако ответчик не согласился с таким решением и решил обжаловать его. Он указал, что суд неправильно применил нормы материального права.

Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, суд первой инстанции принял по делу законное решение. И оснований для отмены нет.