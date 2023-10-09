По словам заместителя генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболата Камешова, по заявкам идёт подключение отопления в социальных объектах: больницы, школы и детские сады. На сегодня подключили порядка 35 зданий.
— В квартиры тепло начнёт подаваться, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех дней составит +8 градусов и ниже. В ближайшие три дня пока ещё не подключим, погода не позволяет, — пояснил Камешов.
К отопительному сезоны готовы порядка 95% домов.  В прошлом году жилые дома начали подключать к теплу 17 октября.