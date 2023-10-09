с 2025 года каждый гражданин будет подавать обязательную налоговую декларацию. Так станут известны доходы незастрахованных граждан;

около 1,5 млн сельчан с низкими доходами будут застрахованы за счёт бюджета;

поэтапное повышение ставок взносов государства и работодателей;

исключение верхнего предела базы (10 МЗП) для исчисления отчислений работодателей;

ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги. Например, вождение автомобиля и хранение оружия;

поэтапное увеличение финансирования из бюджета.

Фонд социального медицинского страхования предполагает, что финансовая система не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем. Об этом сказала министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на правительственном часе в мажилисе. Для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости системы она предлагает учитывать условия:По словам министра, на сегодня не застрахованы более 3,3 миллионов человек. Это фактически безработные либо самостоятельно занятые граждане, которые не имеют подтверждённого постоянного дохода.