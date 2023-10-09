По поручению Касым-Жомарта Токаева Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану, сообщает пресс-службе правительства. Пострадавшей от землетрясения стране в ближайшее время направят продовольственные товары, палатки, медикаменты, одежду и другие вещи первой необходимости. Также в Афганистан поедут спасатели МЧС, включая кинологов. Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло седьмого октября в западном Афганистане. Погибли более двух тысяч человек, 600 домов разрушены или частично повреждены.