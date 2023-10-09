Флаг Казахстана среди мусора сняли на видео в Атырау

В редакцию «МГ» прислали видео, снятое на территории вахтового городка в Атырауской области. Автор ролика говорит, что среди мусора они обнаружили несколько флагов Казахстана.

– Это база SICIM. Наш государственный символ валяется среди отходов возле блока №8. Что за отношение? Требуем принять меры, — комментирует мужчина.

Выяснилось, что видео снято на территории месторождения Карабатан. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 372 УК РК «Надругательство над государственными символами РК». Иную информацию в интересах следствия стражи порядка раскрывать не стали.

Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до двух лет заключения.

https://youtube.com/shorts/lr-fbxIneS4?si=TnigrTD5D9zJW9V5