118 казахстанцев хотят вернуться на родину из Израиля
Посольство Казахстана в Тель-Авиве за два дня обработало более полутысячи звонков от соотечественников, сообщили в министерстве иностранных дел страны. На консульском учёте в Израиле состоят 77 человек. В вузах обучаются пять студентов из Казахстана и около 30 человек проходят стажировку в медучреждениях Израиля.
— Все наши граждане в Израиле проявляют спокойствие, максимально содействуют дипломатам и соблюдают все требования и меры безопасности местных властей. На сегодня информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники граждан Казахстана в Израиле к нам не поступало. К этому часу вернуться в РК изъявили желание 118 казахстанцев, — сказал пресс-секретарь МИД Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.
На уровне правительства прорабатывается вопрос организации специального репатриационного рейса.
Позже Air Astana сообщила, что вылет в Алматы запланирован на 10 октября в 12:50 по времени Таль-Авива.
— К перевозке допускаются пассажиры с авиабилетами на любую дату. Одному пассажиру разрешается одна ручная кладь до 8 килограммов и один зарегистрированный багаж до 20 килограммов. Казахстанцы, не имеющие авиабилетов, могут их приобрести по специальному тарифу через посольство Казахстана, — информировали в авиакомпании.
Пассажирам необходимо прибыть в аэропорт Тель-Авива за пять часов до вылета.
Подчёркивается, что в случае эскалации ситуации в Израиле рейс могут отменить.
Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.
По последним данным властей Израиля, погибли не менее 600 человек. Минздрав Палестины сообщает о более 400 погибших. Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. По данным СМИ, среди них есть иностранные граждане.
Казахстанское посольство ранее просило наших соотечественников оставаться в безопасных местах. МИД РК призывал стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путём.
