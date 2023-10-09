К полицейским Актюбинской области обратилась 59-летняя женщина. После потери сотового телефона с её банковского приложения списались деньги. Сотрудники полиции установили 15-летнего подозреваемого. Как выяснилось, девятиклассник нашёл телефон на улице и с помощью восстановления пароля за один вечер истратил более 100 тысяч тенге. На что именно потратил деньги школьник, в полиции уточнять не стали. Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».