Обвиняемым во взяточничестве полицейским и транспортникам ЗКО вынесли приговор
Девятого октября в Уральском городском суде вынесли приговор в отношении сотрудников полиции, инспекторов транспортного контроля и одного взяткодателя.
Семь человек обвинялись в получении взятки за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном с превышением допустимой нагрузки. Ещё одному предъявлено обвинение в даче взятки. К слову под арестом находились только трое подсудимых: инспектор транспортного контроля Нурлан Бердигалиев, сотрудник полиции Саяхат Тастлеуов и пенсионер Ринат Туксумбаев (взяткодатель). Остальные — под обязательством о явке. А именно сотрудник транспортного контроля Болат Нигметов, сотрудник территориальной инспекции Асыланбек Галиев и инспекторы дорожной полиции Диас Сейткалиев, Александр Калиничев и Ноян Халенов.
Приговором суда,
Туксумбаеву назначили наказание в виде семи лет лишения свободы;
Бердигалиеву — штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки, а это 3 600 000 тенге. Но с учётом нахождения под стражей, сумма штрафа снижена до 2 691 000 тенге.
Тастлеуову — 15 000 000 штрафа. С учётом нахождения под стражей, сумма снижена до 2 704 800 тенге. Он также лишён звания майора полиции.
Галиеву — штраф в 500 000 тенге.
Калиничеву — штраф в 2 800 000 тенге. Он лишён звания старшего лейтенанта полиции.
Сейткалиеву — штраф в 1 000 000 тенге и лишение звания старшего лейтенанта полиции.
Халенову — штраф в 1 800 000 тенге и лишение звания капитана полиции.
Нигметову — штраф в 2 400 000 тенге.
Все подсудимые лишены права занимать должности в государственном и квазигосударственном секторах.
— Конфисковано у Бердигалиева — 60 000 тысяч тенге, Тастлеуова — 250 000 тенге, Галиева — 10 000 тенге, Калиничева — 70 000 тенге, Нигметова — 40 000 тенге, Сейткалиева — 25 000 тенге, Халенова — 30 000 тенге в доход государства, — говорится в постановлении.
Тастлеуова и Бердигалиева освободили из-под стражи в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
