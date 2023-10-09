— Во время беременности женщина становится более уязвимой. Изменения в иммунной системе провоцируют обострение инфекций. Все их необходимо лечить. Так как в противном случае они способны стать причиной преждевременных родов. Более того, опасность заключается в вероятности того, что женщина передаст ребёнку инфекцию. А это может привести ко множеству нежелательных последствий для младенца, включая самый печальный исход, — объясняет специалист.

— Невозможно заранее сказать, насколько серьёзными будут последствия. Так как каждый организм индивидуален. Некоторые заболевания губительно воздействуют на организм матери, делая её неспособной выносить ребёнка, другие — могут стать причиной возникновения осложнений при рождении. Есть такие, которые становятся причиной выкидышей, а также преждевременных родов, — предупреждает врач.

С какими заболеваниями сталкиваются женщины во время беременности, рассказала акушер-гинеколог алматинского перинатального центра №2 Гульнар Куренова. Нарушение гормонального фона может привести к развитию половых инфекций: вагинальные инфекции, кандидоз, бактериальный вагиноз, стрептококк группы В, инфекции матки.Возможно, понадобится госпитализация. Но часто лечение осуществляется амбулаторно, при помощи курса антибиотиков, восстанавливающих флору препаратов.Гинеколог назвала наиболее опасные инфекции: гонорея, хламидиоз, бактериальный вагиноз, ВИЧ, сифилис, герпес, гепатиты, токсоплазмоз, стрептококк, цитомегаловирус, листерия. Вред развивающемуся плоду способны нанести и другие инфекции. Поэтому всем беременным женщинам назначают комплексное обследование на уровне поликлиник, чтобы определить наличие проблем и своевременно назначить эффективное и безопасное лечение.