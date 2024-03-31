Как будут возмещать ущерб пострадавшим от паводка

В правительстве РК обсудили механизмы и источники финансирования для возмещения ущерба пострадавшим от паводков. В рамках работы республиканского штаба заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что средства для возмещения ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрены в резерве местных исполнительных органов.

Предварительный размер ущерба будет определен местными исполнительными органами, министерством промышленности и строительства и министерством по чрезвычайным ситуациям. В случае дополнительной потребности финансирование будет осуществлено из резерва правительства.

Алгоритм действий:

Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в МИО заявление о возмещении материального ущерба. МИО в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба.

Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.