— В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди. Пациент находится под наблюдением медиков, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС РК сообщили, что 26-летний сержант получил удар ножом во время проведения противопаводковых мероприятий. Он оказывал помощь местным жителям на берегу реки Караозен.По данным правоохранительных органов, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Ведётся досудебное расследование по статье «Хулиганство». В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пообещали рассказать о состоянии раненного позже.