Талые воды подтапливают дома в селе Подстепное, что в пригороде Уральска.
Так, по информации департамента ЧС 31 марта талые воды подступили к домам по улицам Ж.Молдагалиева и Игилик в селе Подстепное. В настоящее время на месте начались работы по откачке воды, кроме того копают арыки и делают дополнительный земляной вал. Население призывают к эвакуации. Эвакопункты открыты в школе и колледже села Подстепное.
По информации ЗКОФ "КазАвтоЖол", в связи с противопаводковыми мероприятиями закрыто движения для всех видов транспорта на участке автодороги Самара-Шымкент 263-265 километры (участок пролегает внутри села Подстепное).
Между тем, не лучше ситуация в садоводческих обществах Уральска.
- В связи с повышением уровня воды в реке Чаган, Деркул (приходом талой воды) ожидается возможное подтопление домов в районе дачных массивов и садовых обществ «Мичуринское», «Ветеран», «Самал 1, 2, 3», «Ягодка», «Вишенка», «Умиткер», «Умит», «Путеец», «Вишневый сад», «Нива»», «Росток», «Телецентр», «Кардиологический Центр»,и мкр. «Умит». Перенесите продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь на верхние этажи зданий или на более возвышенные места, чердаки и крыши. Закройте окна и двери, при необходимости защитите окна и двери первых этажей закрепив снаружи на них доски (щиты). Во дворе дома закрепите вещи и предметы, уберите все, что может быть унесено водой. Населению, проживающему в вышеуказанных садовых обществах, собрать необходимые вещи, документы, продукты питания, воду, аптечку первой помощи, отключить газ и электроэнергию. О полученной информации сообщите соседям, окажите помощь престарелым и больным. В любой обстановке не теряйте самообладание, не поддавайтесь панике. Соблюдайте спокойствие. Будьте внимательны к сообщениям и ждите дальнейших указаний, - говорится в сообщении департамента ЧС по ЗКО.