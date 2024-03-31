Талые воды подтапливают дома в селе Подстепное, что в пригороде Уральска.

Так, по информации департамента ЧС 31 марта талые воды подступили к домам по улицам Ж.Молдагалиева и Игилик в селе Подстепное. В настоящее время на месте начались работы по откачке воды, кроме того копают арыки и делают дополнительный земляной вал. Население призывают к эвакуации. Эвакопункты открыты в школе и колледже села Подстепное.

По информации ЗКОФ "КазАвтоЖол", в связи с противопаводковыми мероприятиями закрыто движения для всех видов транспорта на участке автодороги Самара-Шымкент 263-265 километры (участок пролегает внутри села Подстепное).

Между тем, не лучше ситуация в садоводческих обществах Уральска.