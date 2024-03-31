349 человек были эвакуированы в безопасные места в Бурлинском районе

По информации акимата Бурлинского района, по предварительным данным в районе подтоплены 108 жилых домов. Проводится работа по подсчету пострадавших домов.

- Было эвакуировано в безопасные места 349 жителей, из них 115 человек в эвакопункте, расположенном в Аксае, остальные 243 человека у родственников. Зафиксированы переливы на пяти участках автомобильных дорог на территории района. Переливы наблюдаются на участках дорог респуликанского значения Бурлин-Аксай-Жымпиты, Федоровка-Аксай, а также на дорогах районного значения Акбулак-Аксай, Успенка-Амангельды, Жанаталап-Жарсуат. Угрозы населенным пунктам нет. Ограничения движения не было, - говорится в сообщении акимата.

В противопаводковых мероприятиях задействованы 157 человек из числа местных исполнительных органов, 48 сотрудников ДЧС Западно-Казахстанской области и еще 48 сотрудников ДЧС Мангистауской области, 72 единицы техники, 29 мотопомп.

Сначала паводка в Бурлинском районе было выкачано свыше 84 тысяч кубометров талой воды.