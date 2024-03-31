Для владельцев старых автомобилей хотят уменьшить сумму налога на транспорт. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената, сообщают СМИ.

Вице-министру финансов задали вопрос о нововведениях в Налоговом кодексе, касательно налога на транспортные средства. Он указал, что в предстоящих поправках особое внимание будет уделено транспорту, эксплуатируемому более 20-30 лет.

— Делать официальное заявление рано, потому что окончательное решение ещё не приняли. Но у нас есть вопросы к старому транспорту, которому уже более 20-30 лет. Мы предлагаем применять поправочные коэффициенты, чтобы они не облагались по таким же ставкам, как новые. Есть иные предложения, они направлены на уменьшение нагрузки на население. А если это дорогостоящий транспорт, это как раз налог на роскошь. Можно таким образом перераспределить налоговую нагрузку, — сказал Ержан Биржанов.

Вопрос о снижения налога на транспорт для старых автомобилей рассматривают на уровне правительства с НПП «Атамекен». Однако конкретного решения пока нет.