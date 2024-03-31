На сайте комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции РК сообщается, что житель Актобе заключил договор с туроператором на проживание в апартаментах. За предоставляемую услугу турист оплатил 640 200 тенге.

Согласно 17 статьи закона РК «О туристской деятельности в Республике Казахстан», турист имеет право расторгнуть договор до начала поездки, при условии компенсации туристическому оператору реальных затрат, понесенных до момента получения уведомления о расторжении договора. Однако когда актюбинец в досудебном порядке обратился к турфирме и потребовал деньги назад, от туроператора ответа не последовало.

Суд частично удовлетворил требования жителя Актобе, договор туристического обслуживания был аннулирован. С туроператора были взысканы 640 200 тенге и компенсация за моральный ущерб — 50000 тенге. Кроме того, туроператор оплатил судебные издержки и расходы на юридическую помощь в размере 100 000 тенге.