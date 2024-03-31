Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на встрече с населением области сообщил, что в этом году из республиканского бюджета на развитие автомобильных дорог в регионе выделили 5,2 миллиарда тенге. В эту сумму входит реконструкция дорог в Аксае и Уральске.

На развитие тепло-, электроэнергетики направили 4,4 миллиарда тенге. На развитие инженерной транспортной инфраструктуры два миллиарда тенге. На реконструкцию объектов теплоснабжения на 2024-2026 годы выделили 1,2 миллиарда тенге.

— Несмотря на рост и наличие средств в местном бюджете с республики выделяются деньги. Относительно водоснабжения и водоотведения на 13 проектов выделено 5 миллиардов 271 миллион тенге. Проекты есть в городе Аксай, в Акжайыкском, Шынгырлауском и Жанибекском районах. Кроме того, есть проекты по водным ресурсам на сумму 5,1 миллиарда тенге. Также деньги выделяются на развитие сельскохозяйственного развития, на этот год выделено 2,6 миллиарда тенге на реализацию 17 проектов, — сообщил Ержан Биржанов.

Также вице-министр добавил, что на жилье для социально уязвимых слоев населения в 2024-2026 годах заложены бюджетные деньги в размере 2,8 миллиарда тенге на 229 квартир. В 2025 году на жилье также будет выделено 2,4 миллиарда тенге. В 2026 дополнительно выделят 3,7 миллиарда тенге на 255 квартир. То есть за три года почти 9 миллиардов тенге направят на приобретение квартир для малоимущих семей.