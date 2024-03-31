В главный специалист отдела Акжайыкской рыбинспекции Картунов сообщил, что для защиты рыб и природы во время размножения и нереста, ограничили ловлю рыбы и запретили использовать промысловые орудия лова.

Запрещено ловить рыбу с применением промысловых орудий лова:

на реке Кушум, Кировском, Битикском, Донгулекском и Пятимарском водохранилищах с 1 мая по 15 июня,

на озере Шалкар, в озерах Жайык-Кушумской оросительно-обводнительной системы, в озерах и реках Камыш-Самарской системы с 1 мая по 31 мая,

на других водоемах в пределах Западно-Казахстанской области с 1 мая по 15 июня.

С применением непромысловых орудий лова:

на реке Жайык в пределах Западно-Казахстанской области со всеми пойменными водоемами (старицы, разливы, протоки, узеки) с 15 мая по 15 июня,

на других водоемах в пределах Западно-Казахстанской области с 1 мая по 31 мая.

Также в регионе введен запрет на повсеместный отлов раков с 1 апреля по 15 июня. Сотрудниками инспекции будут проводится рейды.