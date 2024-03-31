По информации пресс-службы суда ЗКО, в суд №2 с иском на ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска» обратился житель ЗКО. Истец требовал возместить материальный ущерб, причиненный падением дерева на его автомобиль. Машина, к слову, была припаркована во дворе многоквартирного дома.

В суде представитель ЖКХ г.Уральск свою не признал, мотивируя тем, что санитарная обрезка деревьев на землях общего пользования производится организациями по озеленению,обслуживающими данный земельный участок, по письменному согласованию с уполномоченным органом. Даже бла назначена судебная товароведческая экспертиза.

Решением суда иск был удовлетворён частично: ЖКХ обязали возместить ущерб за помяятый автомобиль, а в части морального вреда отказал.

Решение суда вступило в законную силу.