Для учеников младших классов создали все условия, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
11 июня этого года заместитель руководителя управления образования ЗКО Светлана Темиргалиева рассказала, что в этом году будет ликвидирована
областная санаторная школа имени М. Утемисова. В ней учились дети, у которых был выявлен туберкулез, или те, кто был в близком контакте с заболевшими. По заключению медиков, дети не относятся к заразной группе, они здоровы. Причиной закрытия стало то, что с каждым годом уменьшается количество учащихся. По ее словам, в здании санаторной школы планируют провести капитальный ремонт, а затем перевести учеников специализированной школы-лицей-интернат «Білім-Инновация» для одаренных детей ЗКО (бывший казахской-турецкий лицей)
. Спустя три дня в редакцию "МГ" обратились родители учеников лицея-интерната
, которые выступили против переезда в здание саншколы.
Позже власти приняли другое решение, перевести в здание саншколы младшеклассников из средней общеобразовательной школы №20, тем самым разгрузить её от трехсменного обучения. Родители детей из СОШ №20 выступили против,
так как к зданию было не пройти: не было освещения, тротуаров, кругом бродили голодные бездомные собаки, не было пешеходного перехода, светофора и остановки.
На одном из собрании аким Уральска Абаты Шыныбеков вовсе заявил родителям, что в саншколе никогда не учились больные
туберкулезом дети.
Сегодня, 22 сентября директор СОШ №20 Нургуль Утегалиева показала и рассказала, как проходит обучение в стенах бывшей саншколы.
- В течение 10 дней для родителей и учеников было созданы все условия, теперь есть и тротуары, и освещение, поставили светофор, работает столовая, есть большие два спортзала. Больше пяти лет СОШ №20 была трёхсменной, сейчас она двухсменная. И в здании саншколы обучаются дети с русским и казахским языком обучения с 1-4 классы в две смены, у них пятидневка. Это очень удобно как для родителей, так и для учащихся, - отметила Нургуль Утегалиева.
С её слов, были и те родители, которые забрали своих детей и перевели в другие школы, но таких не много.
- Сейчас некоторые из них решили вернуться. К сожалению, есть нормативные изменения и это они могут сделать только в каникулярное время, то есть 1 ноября. В основном, большая часть родителей привели своих детей и посещают занятия. На сегодняшний день в здании бывшей саншколы обучается 930 детей - 41 класс. Вместе с ними в эту школу перешли классные руководители и учителя-предметники - 67 педагогов. Плюс в том, что начальная школа обучается отдельно, - рассказала директор СОШ №20.
При здании саншколы есть пятиэтажный интернат более чем на сто кабинетов, там организуют секции и кружки по интересам для детей.
- Людей, конечно, по жизни что-то не устраивает. Но для родителей главное, чтобы всё устраивало ребенка. Нашего всё устраивает, поэтому мы посещаем с удовольствием именно эту школу, - отметила мама ученика 4 класса Бакыт Кадралиева.
