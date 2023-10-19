Какая зарплата у главы ФСМС, рассказали в фонде

В Фонде социального медицинского страхования объяснили информацию о 93,8 млн тенге, которые получили члены правления в 2022 году.

Ранее в казахстанских telegram-каналах обратили внимание на публикацию годового отчёта о деятельности фонда. Согласно документу, пять членов правления получили общее вознаграждение в 93,8 миллионов тенге.

18 октября в ФСМС озвучили реальную зарплату председателя правления фонда. Её установил Совет директоров.

— Зарплата действующего главы правления на минимальном установленном уровне — это 1,39 млн тенге «чистыми», — говорится в сообщении.

В фонде заверили, что размер премии каждого члена правления, включая председателя, постановление правительства ограничивает суммой в 10 МЗП (600 тысяч тенге в 2022 году).

— Это вся сумма, предусмотренная к выплате в качестве премии для одного члена правления за год... Указанная в годовом отчёте фонда сумма 93,8 млн тенге — это сумма заработных плат, указанных выше премий, отпускных и лечебных пособий членов правления по итогам 2022 года, — заключили в фонде.

Девятого октября министр здравоохранения Казахстана говорила, что финансовая система ФСМС не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем. Поэтому предлагала ввести ограничения для тех, кто не застрахован в ОСМС. На сегодня это более 3,3 миллионов человек. А из застрахованных — более половины относятся к льготным категориям, за которых взносы оплачивает государственная казна.