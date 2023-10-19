Тема предоставления интим услуг в стране считается закрытой. Однако рынок растёт и развивается. Так, появилась разновидность массажа, затрагивающая интимные места. Представители этой сферы секс-работницами себя не считают. Закон же говорит иначе. Правоохранители отмечают, что рабство и рынок секс-услуг бывают тесно связаны.

Боди-массаж в Казахстане

Сначала технику использовали в Китае. Он был нужен для расслабления и помогал справиться со стрессом. Специалисты использовали ароматические масла, массируя клиента всем телом.

Несколько лет назад первые салоны начали работать в мегаполисах страны. Сейчас боди-массаж популярен и в Уральске. Судя по объявлениям на специальных сайтах, сфера развивается.

Стражи порядка за ней следят. К примеру, 14 сентября задержана 33 - летняя девушка. Её подозревают в сводничестве уроженки Сьерра-Леоне с клиентами. Иностранка оказывала услуги в виде эротического боди-массажа. В Атырау массажный салон оказался притоном, 15 девушек поставили на учёт.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

«Презираю мужчин, которые пользуются нашими услугами»

Мы поговорили с работницами этой сферы и узнали их мнение. Кем они себя считают?

Наша собеседница пришла в сферу боди-массажа, когда ей был 21 год. С новой профессией её познакомила подруга. Девушка рассказывает, что поначалу боялась, но крупный кредит заставил перебороть страх.

— Приходят абсолютно разные мужчины, среднего статуса, высокого статуса и по возрасту все разные. Я слышала, что и девушки обращаются, но чаще семейные пары. Хотя лично я не обслуживаю пары. И не показываю лесби шоу, а такое спрашивают. Бывают клиенты с деньгами и те, которые торгуются из-за 1 000 тенге. Но покупать чужое тело аморально и все эти мужчины заслуживают презрения. Прекрасно понимая, что тебя от них тошнит, они на это всё же идут, — рассказывает собеседница.

70% клиентов, говорит собеседница, приходят за общением и расслаблением.

— Ну и конечно, физиологические потребности нужно удовлетворить. Перед сеансом я говорю о пределах допустимого. Объясняю, что интим услуг нет. Дальше разговоры идут о семья, детях, кто чем занимается, о взглядах на жизнь. Иногда беседы бывают такими задушевными, что не со всеми родными можно так поговорить. Часто клиенты предлагают секс-доплату. Это меня больше всего раздражает. Также я презираю женатых мужчин, которые пользуются нашими услугами, — говорит девушка.

«Я не убиваю и ничего плохого не делаю»

По словам массажистки, её родные знают, чем она занимается. Не поддерживают, но всё же прекрасно понимают, что это не секс. Хотя сама девушка считает, что боди-массаж имеет что-то общее с проституцией.

— Работу свою я не скрываю, мне стыдиться нечего. Я занимаюсь этим ради заработка. Стыдиться должны женатые мужчины, которые изменяют своим жёнам. Я не граблю, не ворую, не убиваю никого и вреда никому не приношу. У меня семилетний сын. Он догадывается, что я работаю с мужчинами. Знает, что мама работает массажисткой. Мужчин, которые приходят ко мне на массаж, я считаю бесполыми существами. Но опять таки, клиенты бывают разные. Бывали такие, что их даже жалко становится, — сказала боди-массажистка.

Однажды к ней на работу пришёл дядя.

— Он увидел меня и спросил: ты что, боди-массажем занимаешься? А однажды я одноклассника встретила. Как-то даже пришёл друг моего отца, он был прям в шоке. И смотрит на меня, испугаюсь ли я. Я просто смотрела на него в наглую. Друзья, знакомые ко мне на массаж не ходят, я принимаю только незнакомых или постоянных клиентов, — рассказала девушка.

Средняя оплата за услугу — 25-30 тысяч тенге за час. Туда входит профессиональный массаж всего тела, этому девушки специально обучаются. И туда же входит эротический массаж с эякуляцией.

Работодатель обеспечивает безопасность девушек. Но 100% гарантий быть не может, отмечает наша героиня. Однажды ей пришлось написать заявление на агрессивного клиента. Но позже девушка его забрала — мужчина оказался женат и боялся проблем. Поэтому принёс девушке свои извинения.

— Вообще я бы всем массажисткам посоветовала иметь шокер. Потому что очень много случаев, когда девушек насилуют, убивают, одну задушили, другую в туалете утопили. Я работаю на выезд, в салоне и дома принимаю, когда работаю на себя. Выезжать стараюсь только в отели или к постоянным клиентам на квартиры. Мне женатые мужчины предлагали стать их любовницей. А я могу просто заработать эти деньги сама и встречаться с парнями, которые мне нравятся. Они не понимают, что мы их терпим только из-за денег как клиентов. А любим мы молодых, красивых и порядочных парней, — говорит девушка.

К слову, девушка против легализации секс-работы. Она считает, что так тело можно будет покупать открыто.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

«Я работаю на себя, сама себе обеспечиваю безопасность»

Следующая наша героиня — Рамира Любимова (псевдоним). Она пришла в боди-массаж, когда ей было 18 лет. Её бывший сожитель играл в азартные игры и употреблял алкоголь. Дома совсем не было еды, дети голодали. Сначала девушка работала продавцом, затем официанткой и администратором.

— Для меня нет конкуренции, я работаю от души. Вкладываю силы, энергию и, конечно же, деньги. Очень много завидуют и распространяют грязные сплетни и слухи про других, кто работает на сайте. Я не ищу клиентов, они меня находят сами. Я работаю на себя, сама себе обеспечиваю безопасность. Есть пульт охраны, в квартире имеется сигнализация, а у входа висит камера, как во всех общественных местах, на случай, если клиент придёт не один или если он будет пьян. Независимо от пола, сейчас всем катастрофически не хватает живого общения. Говорим о ресторанах, фильмах, книгах, спорте, охоте и рыбалке, — говорится девушка.

Рамира скрывает от родных, где и кем работает. Они думают, что она занимается классическим массажем.

— Считают, что это позорная профессия. Было очень стыдно, когда приходили одноклассник и однокурсник... Я мечтаю дать достойное образование своим детям. Обеспечить их недвижимостью, чтобы им не пришлось, как мне, краснеть, — признаётся мастер.

По словам девушки, оплата за услуги зависит от красоты и уровня мастерства. Также важную роль играет помещение, в котором устраивают массажное пространство. В день можно принять 30 человек. Однако такое случается редко.

— Вообще мой график с семи утра до девяти вечера. Но все зависит от записей. Иногда ночью работаю, иногда днём. Агрессивных клиентов выпроваживаю. Не принимаю, сохраняю их номера и блокирую. И предупреждаю о том, что я могу заявить в полицию и подать в суд. Давно пора легализовать данные виды услуг, будет хоть какая-то правовая защита. Полицейские будут серьёзно относиться к заявлениям и вызовам от работников таких услуг. Ну и государству будет огромный плюс, будет поступать больше денег в казну. И населению будет безопасно, если всех обязать сдавать анализы и проходить медицинский осмотр, – заключила Рамира Любимова.

По словам работниц этой сферы услуг, они несут большие расходы на рекламу, аренду помещения, расходные материалы. Им необходимо следить за своей фигурой и питанием, большинство занимаются в спортивных залах. Но вместе с этим они ежедневно получают очередную порцию ненависти, их часто шантажируют и угрожают.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

Незаконный бизнес и возможное рабство

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что за 10 месяцев составили 55 протоколов за предоставление интим услуг. И три протокола вручили администраторам саун за предоставление помещений для занятия проституцией.

В полиции уверены, не все девушки делают массаж добровольно.

— Как показывает практика, торговцы людьми действуют в отношении жертв путём обмана, угроз, шантажа, физического насилия, навязывают долги. Часто жертвами становятся жители сельской местности, студентки, лица из неблагополучных и неполных семей. Вербовщики разными способами пытаются привлечь внимание — обещают работу массажистки или няни с хорошей оплатой. Жертва приезжает из другого города, где по приезду у неё забирают документы и сводят с потенциальным клиентом. Затем её начинают шантажировать, что о данном инциденте узнают её родственники. Кроме того, подозреваемые выдумывают жертвам несуществующие штрафы, которые они должны отработать. Штрафы с каждым днём только увеличиваются. И тогда испуганная девушка продолжает работать в сфере платных интимных услуг, — пояснили правоохранители.

Вербовщик вовлекает девушек в занятие проституцией. А эксплуататор сводит их. Есть и пособники — в их числе могут быть таксисты, охрана и диспетчеры, отвечающие на звонки клиентов. У каждого распределены роли, график работы и заработанная плата. В среднем возрастная категория женщин, вовлекаемых в занятие проституцией, варьируется от 18 до 30 лет.

Перед тем, как воспользоваться незаконной услугой, мужчинам стоит узнать — это добровольно или речь идёт о сексуальном рабстве. На месте жертвы может быть ваша сестра или дочь.