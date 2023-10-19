Суд назначил штраф жителю Алматы, оскорбившему девушку в автобусе. Дело рассматривали по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Сам инцидент произошёл в октябре. В салоне автобуса, курсирующего по маршруту №118, мужчина «выражался нецензурной бранью и оскорбительно приставал» к девушке. На судебном заседании нарушитель раскаялся в содеянном.
— Учитывая обстоятельства дела, а также мнение потерпевшей о примирении с мужчиной, суд посчитал необходимым подвергнуть его административному взысканию в виде штрафа, — сообщили в пресс-службе суда.
Нарушитель за свою выходку должен казне 48 300 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу. С шестого марта мелким хулиганством в Казахстане считается и нецензурная брань в общественных местах. Нарушителям грозит штраф или арест до 30 суток.