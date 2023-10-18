По данным «Казгидромета», 19 октября на северо-западе и севере ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью похолодает до -1..+1 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +9..+11 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +9..+11 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до +10 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.