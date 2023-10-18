Удар по больнице в секторе Газа. Что произошло

Вечером 17 октября стало известно об ударе по баптисткой больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Изначально говорилось о 300 погибших. Позже телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Газы сообщил о 500 жертвах.

Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, обвинило Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ же заявил, что не наносил удары по больнице. По их данным, неудачный ракетный запуск в сторону Израиля совершила палестинская группировка «Исламский джихад». ЦАХАЛ опубликовал видео, на котором, как они отмечают, запечатлён этот запуск.

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts.



Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) Загрузка твита...

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём Telegram написал, что группировка выпустила ракеты в Газе, проходящие в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в момент удара.

Всемирная организация здравоохранения осудила атаку на больницу.

— Необходимо соблюдать международное гуманитарное право, а это означает, что здравоохранение должно активно защищаться и никогда не быть объектом нападения, — говорится в Загрузка твита... .

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно объявить в Газе прекращение огня по соображениям гуманитарного характера.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трёхдневный траур по жертвам. В Сирии, Иордании, Турции и других странах прошли акции протеста в поддержку палестинцев.

Примечательно, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Палестино-израильский конфликт

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.

По последним данным, в секторе Газа погибли более трёх палестинцев. В Израиле не менее 1 400 погибших.

Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. По данным СМИ, среди них есть иностранные граждане.

На территории сектора Газа сейчас находятся 67 граждан Казахстана. Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.

Только 17 октября МИД РК выступил с заявлением. Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля. А также призывает Израиль воздержаться от «непропорционального использования силы».