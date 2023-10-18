Коммунальные предприятия играют важную роль в обеспечении чистоты улиц, вывозе мусора и готовности инфраструктуры к зимнему периоду. Коммунальное предприятие ТОО «Жайык таза кала» является примером успешной организации, которая заботится о жителях своего города.

«Жайык таза кала» — коммунальное предприятие, которое было создано для обеспечения чистоты и порядка в городе. Основная его задача заключается в том, чтобы сделать город чище, более ухоженным и безопасным для всех его жителей.

Одной из ключевых функций «Жайык таза кала» является уборка улиц. Команда специалистов предприятия работает ежедневно, чтобы поддерживать чистоту на городских улицах. Они осуществляют уборку мусора, листьев и других отходов, а также механическую чистку тротуаров и дорог. Это способствует улучшению экологической обстановки и созданию приятной атмосферы в городе.

Всего на предприятии работают около 700 сотрудников, которые в две смены наводят чистоту и порядок на улицах Уральска. Среди них семь мобильных бригад, которые косят траву, стригут живую изгородь, наводят чистоту, занимаются валкой деревьев, проводят сварочные работы и облагораживают излюбленные места отдыха горожан. На балансе предприятия состоят 197 единиц техники.

Помимо ежедневной уборки улиц, ТОО «Жайык таза кала» предоставляет услуги по вывозу крупногабаритного мусора. Горожане могут заказать эту услугу для утилизации старой мебели, бытовой техники, строительных отходов и других крупных предметов, которые не могут быть утилизированы обычным путем. Директор ТОО «Жайык таза кала» Ринат Нургалиев говорит, что эта услуга способствует уменьшению незаконной выгрузки мусора в городе и обеспечивает его более аккуратный и экологичный облик. Крупногабаритные отходы вывозятся на специальный полигон. Только с начала года с территории было вывезено 60 тысяч тонн крупногабаритных отходов.

Зимний период приносит немало хлопот, особенно коммунальным службам. ТОО «Жайык таза кала» активно готовится к зиме, обеспечивая подготовку дорог, тротуаров и другой инфраструктуры. Это включает в себя снегопады, солевые обработки дорожных покрытий и обеспечение безопасности движения на улицах в холодное время года. Для этого на балансе предприятия имеется специальная техника. Кроме этого, для предотвращения гололедицы предприятия заготовило 15 тысяч тонн песко-соляной смеси. При необходимости этот запас будет пополняться.

В каждой технике установлены GPS-трекеры, которые могут отследить местонахождение и передвижение машин.